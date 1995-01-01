Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от жизни в России.

    — В России вы уже восемь лет. За эти годы в чем вы стали русским?

    — Отличный вопрос! Сейчас буду думать. Баню я не люблю, водку не пью, ушанки у меня нет. Но за эти восемь лет я стал привыкать к холоду. Когда я только приехал в Москву, я вообще не мог понять, как вы здесь живете. А сейчас для меня ноль градусов — хорошая погода!

    Когда мне в Бразилии говорят, Марио, давай уже выбирайся из России поиграй еще в какой другой стране, я удивляюсь: «Зачем? Это моя страна, мне здесь нравится, играть я буду только здесь».

    — Но русский мат-то вы понимаете?

    — О, эти слова я выучил сразу же! Любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства! Что вы смеетесь — это правда. Так что все эти слова я знаю, только не произношу. Я вообще молчун.

    Меня иногда спрашивают: «Марио, почему ты редко говоришь на русском?». И тогда я пожимаю плечами. Потому что я и на португальском-то редко говорю. Я из тех людей, которые намного больше слушают, чем говорят. Я и интервью-то даю только по особым случаям.

    • На счету Фернандеса 24 матча и три гола за сборную России.
    • «Комсомольская правда» признала Фернандеса «Джентльменом года»-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «КП»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81215
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru