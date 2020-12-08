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  • Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»

Фернандес – об адаптации в России: «Сразу же выучил русский мат. Знаю эти слова, но не произношу»

8 декабря 2020, 09:33
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от жизни в России.

— В России вы уже восемь лет. За эти годы в чем вы стали русским?

— Отличный вопрос! Сейчас буду думать. Баню я не люблю, водку не пью, ушанки у меня нет. Но за эти восемь лет я стал привыкать к холоду. Когда я только приехал в Москву, я вообще не мог понять, как вы здесь живете. А сейчас для меня ноль градусов — хорошая погода!

Когда мне в Бразилии говорят, Марио, давай уже выбирайся из России поиграй еще в какой другой стране, я удивляюсь: «Зачем? Это моя страна, мне здесь нравится, играть я буду только здесь».

— Но русский мат-то вы понимаете?

— О, эти слова я выучил сразу же! Любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства! Что вы смеетесь — это правда. Так что все эти слова я знаю, только не произношу. Я вообще молчун.

Меня иногда спрашивают: «Марио, почему ты редко говоришь на русском?». И тогда я пожимаю плечами. Потому что я и на португальском-то редко говорю. Я из тех людей, которые намного больше слушают, чем говорят. Я и интервью-то даю только по особым случаям.

  • На счету Фернандеса 24 матча и три гола за сборную России.
  • «Комсомольская правда» признала Фернандеса «Джентльменом года»-2020.

Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (1)
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vladimir-7
1607422271
Всё правильно, это наши игроки и тренеры метут языком, как метлой, где попало и что попало, а потом всё время оправдываются.
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