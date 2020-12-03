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    Гол Зобнина в ворота «Динамо» – лучший в РПЛ в ноябре

    РПЛ назвала лучший забитый мяч турнира по итогам ноября.

    Победителем в этой номинации стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и его гол в ворота «Динамо».

    На награду также претендовали Резиуан Мирзов, Далер Кузяев, Бернард Бериша, Дмитрий Скопинцев, Алексей Евсеев, Владислав Камилов и Тимур Жамалетдинов.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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