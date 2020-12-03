Гол Зобнина в ворота «Динамо» – лучший в РПЛ в ноябре

Лучший гол после отскока и уже лежачем вратаре.
РПЛ назвала лучший забитый мяч турнира по итогам ноября.
Победителем в этой номинации стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин и его гол в ворота «Динамо».
На награду также претендовали Резиуан Мирзов, Далер Кузяев, Бернард Бериша, Дмитрий Скопинцев, Алексей Евсеев, Владислав Камилов и Тимур Жамалетдинов.
Роман Зобнин – автор лучшего гола ноября в #ТинькоффРПЛ!За гол Романа проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за момент Тимура Жамалетдинова#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/18fQ4D8abc— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020