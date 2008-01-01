Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Аякс» и вышел в плей-офф; «Аталанта» без Миранчука не смогла победить «Мидтьюлланд»

охренеть прям без миранчука проиграли ! за то монако без головина выиграл псж ! епать заголовки убогие !
Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.
«Ливерпуль» победил «Аякс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол на 56-й минуте забил Кертис Джонс.
«Аталанта» без Алексея Миранчука не смогла победить «Мидтьюлланд» – 1:1.
Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
Ливерпуль (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Джонс, 58.
Аталанта (Италия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Шольц, 13; 1:1 – Ромеро, 79.