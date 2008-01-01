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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Аякс» и вышел в плей-офф; «Аталанта» без Миранчука не смогла победить «Мидтьюлланд»

    Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

    «Ливерпуль» победил «Аякс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол на 56-й минуте забил Кертис Джонс.

    «Аталанта» без Алексея Миранчука не смогла победить «Мидтьюлланд» – 1:1.

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Джонс, 58.

    Аталанта (Италия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шольц, 13; 1:1 – Ромеро, 79.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4465

      dinar7777dinar 1 час назад

      охренеть прям без миранчука проиграли ! за то монако без головина выиграл псж ! епать заголовки убогие !

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      Рейтинг: +3320

      Гавроша 1 час назад

      Зачем они брали игрока, который не играет?

      0
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