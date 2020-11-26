«Арсенал» повторил рекорд «Зенита» в Лиге Европы

«Арсенал» разгромил «Мольде» со счетом 3:0 и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Лондонская команда получила путевку в плей-офф турнира по итогам четырех туров группового этапа.

«Арсеналу» удалось подобное в третий раз в истории (ранее в сезонах 2017/18 и 2018/19).

Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекорда «Зенита», который до сегодняшнего дня был единственной командой, трижды выходящей в плей-офф ЛЕ после четырех туров.