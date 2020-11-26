Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    «Арсенал» повторил рекорд «Зенита» в Лиге Европы

    «Арсенал» разгромил «Мольде» со счетом 3:0 и досрочно вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

    Лондонская команда получила путевку в плей-офф турнира по итогам четырех туров группового этапа.

    «Арсеналу» удалось подобное в третий раз в истории (ранее в сезонах 2017/18 и 2018/19).

    Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекорда «Зенита», который до сегодняшнего дня был единственной командой, трижды выходящей в плей-офф ЛЕ после четырех туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2020 23:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3046

      Puddle 23 минуты назад

      Зато рекорд "1-18" не повторит ни один "гранд" европейского футбола, даже из стран Люксембурга, Македонии, Коссово и др... Гы-гы-гы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3046

      Puddle 35 минут назад

      Стыдно за Спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11095

      alarm 35 минут назад

      чёт визгуны притихли. ау, вы гдеее

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3046

      Puddle > alarm 30 минут назад

      Ты серьезно? Наш юный косорылый друг за всех тут отдувается, что сайт виснет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11095

      alarm > Puddle 24 минуты назад

      я видел) просто на этой ветке хрюканам ловить нечего, поэтому предусмотрительно не высовывают рылы и не визжат, поскольку мы можем припомнить их рекорды в еврокубках, когда спартак был похож на сашу грэй)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3046

      Puddle > alarm 21 минуту назад

      2002-й, когда зулус в кедах вышел- это был улёт!)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80788
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru