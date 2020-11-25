Блаттер: «Бог позвал Марадону домой»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отреагировал на смерть экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет.

«Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принeс победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами.

И теперь бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего», – сказал Блаттер.

Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.

Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.

На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

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