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    Блаттер: «Бог позвал Марадону домой»

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер отреагировал на смерть экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет.

    «Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принeс победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами.

    И теперь бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего», – сказал Блаттер.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1127

      elessar arnor 40 минут назад

      делать ему нех, с Руссо и Спенсером тусит

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