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  • Кержаков – о Халке в «Зените»: «Он будет лучшим футболистом в нашем чемпионате»

Кержаков – о Халке в «Зените»: «Он будет лучшим футболистом в нашем чемпионате»

23 ноября 2020, 15:40
11

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильского форварда Халка в «Зенит».

— Халк необходим команде?

— Смотря где. Крайнего полузащитника вряд ли он сможет играть. Форварда — не знаю. Халк — очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет ее лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате.

В принципе, если «Зенит» хочет переходить на игру в три форварда, и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть...

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
  • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

Агент Барбоза: «Халк хочет вернуться в «Порту». История с Россией для него закрыта»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Кержаков Александр
Комментарии (11)
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кто там
1606135572
Дядя Саша не *******. 1) говорит: крайнего полузащитника он навряд ли сможет сыграть, напа то же, но он будет лучшим, правда хз на какой позиции но лучшим! Чи да! 2) слишком много Кержакова, лучше бы Томь так тренировал, как ******.
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ilichkadr
1606146506
Надо Халка брать (1+ 1), а то как-то совсем тоскливо с тихоходами-паспортистами. Ни удара со стандарта, ни дриблинга, ни скорости, ни самоотдачи.
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Mister_Tomsk
1606147032
Даешь Халка в Томь?)))
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paracetamol
1606147266
Халка брать, Азмуна продавать!
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portero
1606148360
Керж ты же жаловался на Халка, наверное был один из тех кто бунт устраивал... Я помню твое вью "Халк здоровый может и ударить, заберет мячик и пойдёт бить штрафной, мне не даёт пробить"...
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Hektor 84
1606151490
Халк наблюдая за позором синита в лиге чемпионов скорее Порту выберет.
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andjelagulo
1606157594
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ------ https://v.ht/omomeo
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