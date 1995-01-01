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    Кержаков – о Халке в «Зените»: «Он будет лучшим футболистом в нашем чемпионате»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильского форварда Халка в «Зенит».

    — Халк необходим команде?

    — Смотря где. Крайнего полузащитника вряд ли он сможет играть. Форварда — не знаю. Халк — очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет ее лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате.

    В принципе, если «Зенит» хочет переходить на игру в три форварда, и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть...

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1233

      Спартак гуно знают все 36 минут назад

      Верните Витцеля, в пару к Барриосу.
      +Халк = можно играть в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +1328

      Nevsky_RU > Спартак гуно знают все 25 минут назад

      Играть то можно, но не выигрывать. В составе слишком много так себе игроков, которые в составе только потому что они паспортисты и так надо. Кому то. Хотя по сборной видно что лимит не работает. Их уровня достаточно для решения задач в РПЛ. Но в игрой в еврокубках наши клубы показали всем уровень нашей лиги. Если с более опытным тренером, более молодым Халком и более качественными российскими игроками Зенит особо ничего не наиграл в Европе, то сейчас с Халком и Витселем шансов в разы меньше. Да их просто нет на самом деле))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +918

      кто там 49 минут назад

      Дядя Саша не *******.
      1) говорит: крайнего полузащитника он навряд ли сможет сыграть, напа то же, но он будет лучшим, правда хз на какой позиции но лучшим! Чи да!
      2) слишком много Кержакова, лучше бы Томь так тренировал, как ******.

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