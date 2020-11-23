Кержаков – о Халке в «Зените»: «Он будет лучшим футболистом в нашем чемпионате»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал информацию о возможном возвращении бразильского форварда Халка в «Зенит».

— Халк необходим команде?

— Смотря где. Крайнего полузащитника вряд ли он сможет играть. Форварда — не знаю. Халк — очень качественный игрок. Наверное, сейчас, придя в команду, он будет ее лучшим футболистом и лучшим даже в нашем чемпионате.

В принципе, если «Зенит» хочет переходить на игру в три форварда, и Халк будет играть справа со смещением в центр, может быть...

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.

Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.

В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

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