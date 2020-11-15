Россия может победить в группе Лиги наций, даже если проиграет Турции и Сербии

Существует турнирный расклад, при котором сборная России выйдет в лигу А Лиги наций при поражениях в двух оставшихся матчах. Сегодня, 15 ноября, россияне сыграют с Турцией.
Чтобы победить в группе с уже имеющимися восемью очками, нужна следующая совокупность:
– две победы Сербии в ее двух оставшихся матчах (один из них – с Россией);
– ничья в очном матче Венгрии и Турции в последнем туре.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Стамбуле.
- Россия лидирует в группе.
- Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.
Источник: Бомбардир.ру