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    Россия может победить в группе Лиги наций, даже если проиграет Турции и Сербии

    Существует турнирный расклад, при котором сборная России выйдет в лигу А Лиги наций при поражениях в двух оставшихся матчах. Сегодня, 15 ноября, россияне сыграют с Турцией.

    Чтобы победить в группе с уже имеющимися восемью очками, нужна следующая совокупность:

    – две победы Сербии в ее двух оставшихся матчах (один из них – с Россией);

    – ничья в очном матче Венгрии и Турции в последнем туре.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Стамбуле.
    • Россия лидирует в группе.
    • Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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