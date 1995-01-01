Сборная Испании впервые в истории не победила в семи выездных матчах подряд

Безвыигрышная серия Испании в гостях составила семь матчей (шесть ничьих, одно поражение). Это их антирекорд.

Последняя победа испанцев на выезде случилась в сентябре 2019 года, когда они в отборе Евро-2020 справились с Румынией (2:1).