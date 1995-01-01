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    Сборная Испании впервые в истории не победила в семи выездных матчах подряд

    Безвыигрышная серия Испании в гостях составила семь матчей (шесть ничьих, одно поражение). Это их антирекорд.

    Последняя победа испанцев на выезде случилась в сентябре 2019 года, когда они в отборе Евро-2020 справились с Румынией (2:1).

    • Испания идет в группе Лиги наций второй.
    • 17 ноября команда сыграет с Германией – это будет матч за итоговое первое место и выход в финальный этап.
    • На Евро-2020 Испания сыграет в группе со Швецией, Польшей и Словакией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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