Экс-тренер «Динамо» Новиков может возглавить молдавский «Шериф»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков может получить работу в тираспольском «Шерифе», сообщает Moldfootball.com.
39-летний россиянин входит в расширенный список кандидатов. Среди кандидатов есть Юрий Вернидуб, Леонид Кучук и Нестор Эль Маестро.
- Новиков подал в отставку 29 сентября.
- После него главным тренером «Динамо» стал Сандро Шварц.
Источник: Moldfootball
Moldfootball.com - сайт, посвященный молдавскому футболу, основанный 16 июля 2000 года. Портал стабильно входит в двадцатку самых посещаемых ресурсов молдавского интернета.