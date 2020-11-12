Экс-тренер «Динамо» Новиков может возглавить молдавский «Шериф»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков может получить работу в тираспольском «Шерифе», сообщает Moldfootball.com.

39-летний россиянин входит в расширенный список кандидатов. Среди кандидатов есть Юрий Вернидуб, Леонид Кучук и Нестор Эль Маестро.