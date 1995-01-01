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    Экс-тренер «Динамо» Новиков может возглавить молдавский «Шериф»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков может получить работу в тираспольском «Шерифе», сообщает Moldfootball.com.

    39-летний россиянин входит в расширенный список кандидатов. Среди кандидатов есть Юрий Вернидуб, Леонид Кучук и Нестор Эль Маестро.

    • Новиков подал в отставку 29 сентября.
    • После него главным тренером «Динамо» стал Сандро Шварц.

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    Источник: Moldfootball

    Moldfootball.com - сайт, посвященный молдавскому футболу, основанный 16 июля 2000 года. Портал стабильно входит в двадцатку самых посещаемых ресурсов молдавского интернета.

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2311

      neim 1 час назад

      Ой, может ну его на фиг, у нас в России не чего возглавить что ли ?

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