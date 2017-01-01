Рамос повторил рекорд Буффона по числу матчей за сборную среди европейцев

Абсолютно спокойно побьёт рекорд египтянина, если не случится травм! Реал хочет предложить ему контракт ещё на 2 года, и, следовательно, ещё до ЧМ в Катаре поиграет в сборной. (+ 10-12 игр минимум)
Капитан «Реала» Серхио Рамос принял участие в товарищеском матче между сборными Испании и Нидерландов (1:1).
Эта игра стала для 34-летнего футболиста 176-й в составе национальной команды.
Как сообщает Opta, Рамос повторил рекорд итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона по числу матчей за сборную среди европейцев.
Мировой рекорд принадлежит Ахмеду Хассану – 184 игры за сборную Египта.