Серия А. Ибрагимович на 93-й минуте спас для «Милана» ничью в матче с «Вероной»

Берем! В РПЛ до 50 будет в ТОП. Супер - зверь. 2029 год , Зенит- Динамо (ну условные какие то команды РПЛ) , в нападении Месси, Роналду и Ибра.
В матче седьмого тура Серии А «Милан» дома сыграл вничью с «Вероной».
Гости к 19-й минуте вели 2:0, но ещe до перерыва миланцы отыграли один мяч, а на 93-й минуте 39-летний Златан Ибрагимович спас свою команду от поражения. При этом на 65-й минуте швед не реализовал пенальти.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Голы: 0:1 – Барак, 6; 0:2 – Калабрия (в свои ворота), 19; 1:2 – Маньяни (в свои ворота), 27; 2:2 – Ибрагимович, 90+3.