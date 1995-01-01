Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Серия А. Ибрагимович на 93-й минуте спас для «Милана» ничью в матче с «Вероной»

    В матче седьмого тура Серии А «Милан» дома сыграл вничью с «Вероной».

    Гости к 19-й минуте вели 2:0, но ещe до перерыва миланцы отыграли один мяч, а на 93-й минуте 39-летний Златан Ибрагимович спас свою команду от поражения. При этом на 65-й минуте швед не реализовал пенальти.

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Милан – Верона – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Барак, 6; 0:2 – Калабрия (в свои ворота), 19; 1:2 – Маньяни (в свои ворота), 27; 2:2 – Ибрагимович, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:44
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +541

      Красногорск_Фан 40 минут назад

      Берем! В РПЛ до 50 будет в ТОП. Супер - зверь. 2029 год , Зенит- Динамо (ну условные какие то команды РПЛ) , в нападении Месси, Роналду и Ибра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      koli4ka 1 час назад

      трёхжильная Ибра,ну прям Змей Горыныч ,не зажигает,он просто адски жжёт!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4189

      dinar7777dinar 1 час назад

      златан 39 лет и все еще мочит и мочит а дрочуба сосет в лч как всегда ))))) только случайные рикошеты в рпл )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2040

      AZ 1 час назад

      Милан хорошие шансы имел укрепиться на первом месте... Что же вы так...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80357
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru