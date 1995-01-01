Серия А. Ибрагимович на 93-й минуте спас для «Милана» ничью в матче с «Вероной»

В матче седьмого тура Серии А «Милан» дома сыграл вничью с «Вероной».

Гости к 19-й минуте вели 2:0, но ещe до перерыва миланцы отыграли один мяч, а на 93-й минуте 39-летний Златан Ибрагимович спас свою команду от поражения. При этом на 65-й минуте швед не реализовал пенальти.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Милан – Верона – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Барак, 6; 0:2 – Калабрия (в свои ворота), 19; 1:2 – Маньяни (в свои ворота), 27; 2:2 – Ибрагимович, 90+3.

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