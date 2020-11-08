Серия А. Гол Осимхена принес «Наполи» гостевую победу над «Болоньей»

В матче седьмого тура Серии А «Наполи» на выезде минимально обыграл «Болонью» со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Гол: 0:1 – Осимхен, 23.
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В матче седьмого тура Серии А «Наполи» на выезде минимально обыграл «Болонью» со счетом 1:0.
Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.
Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур
Гол: 0:1 – Осимхен, 23.