Серия А. Гол Осимхена принес «Наполи» гостевую победу над «Болоньей»

В матче седьмого тура Серии А «Наполи» на выезде минимально обыграл «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Болонья – Наполи – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Осимхен, 23.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А