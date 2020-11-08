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    Серия А. Гол Осимхена принес «Наполи» гостевую победу над «Болоньей»

    В матче седьмого тура Серии А «Наполи» на выезде минимально обыграл «Болонью» со счетом 1:0.

    Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.

    Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

    Болонья – Наполи – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Осимхен, 23.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2020 22:31
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