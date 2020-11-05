Бэйли, Живкович, Язиджы, Юлиш – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.
Все номинанты – нападающие. Это Леон Бэйли из «Байера», Андрия Живкович, представляющий ПАОК, Юсуф Язиджи из «Лилля» и Лукаш Юлиш из «Спарты».
- Бэйли оформил дубль в ворота «Хапоэля Б-Ш» (4:2).
- Живкович забил два мяча «ПСВ» (4:1).
- Язиджи оформил хет-трик в матче с «Миланом» (3:0).
- Юлиш трижды поразил ворота «Селтика» (4:1).
Кто был лучшим в 3-м туре?Юсуф ЯзыджыЛукаш ЮлишАндрия ЖивковичЛеон Бейли#ЛигаЕвропы | @hankookreifen— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 5, 2020