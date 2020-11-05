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    Бэйли, Живкович, Язиджы, Юлиш – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ

    УЕФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

    Все номинанты – нападающие. Это Леон Бэйли из «Байера», Андрия Живкович, представляющий ПАОК, Юсуф Язиджи из «Лилля» и Лукаш Юлиш из «Спарты».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер УЕФА

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