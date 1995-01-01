Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Аталанту», забив пять безответных голов

«Ливерпуль» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Английский клуб забил пять безответных мячей. Хет-трик оформил португальский нападающий Диогу Жота.
В параллельном матче группы D «Аякс» переиграл на выезде «Мидтьюлланд» со счетом 2:1.
Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:5 (0:2)
Голы: 0:1 – Жота, 16; 0:2 – Жота, 33; 0:3 – Салах, 47; 0:4 – Мане, 49; 0:5 – Жота, 54.
Мидтьюлланд (Дания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Антони, 1; 0:2 – Тадич, 13; 1:2 – Дрейер.
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