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  • Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Аталанту», забив пять безответных голов

Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Аталанту», забив пять безответных голов

4 ноября 2020, 00:53
6

«Ливерпуль» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб забил пять безответных мячей. Хет-трик оформил португальский нападающий Диогу Жота. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не появился.

В параллельном матче группы D «Аякс» переиграл на выезде «Мидтьюлланд» со счетом 2:1.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Жота, 16; 0:2 – Жота, 33; 0:3 – Салах, 47; 0:4 – Мане, 49; 0:5 – Жота, 54.

Мидтьюлланд (Дания) – Аякс (Нидерланды) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Антони, 1; 0:2 – Тадич, 13; 1:2 – Дрейер.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ливерпуль Аталанта Мидтьюлланд Аякс
Комментарии (6)
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xkixerx
1604442526
Маринуй Леху и дальше великий Гасперини..... не то еще будет....
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ab15488
1604459276
Заметил, что во всех трансляция и списках всегда пишут Алексей миранчук. Всю команду только фамилии, а его Алексей миранчук. Надо им намекнуть, что у парня ещё отчество есть))
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Aleksey!
1604469149
Вот зачем было приобретать Миранчука, если не выпускаешь ? Су————ки
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paracetamol
1604477648
Красиво!
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21082014
1604488171
в чемпионате у Ливерпуля уже давно не было такого соперника,позволяющего на поле практически все.по такому матчу сложно делать обьективные выводы,но то,как выглядят новички команды,очень радует.что Уильямс,что Кертис..ну,а Жота заслуживает максимально лестных отзывов.
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zigbert
1604501723
А могли бы забить еще больше. Салах упустил несколько возможностей. Для себя Ливерпуль открыл новое имя -Жота. Талантливый игрок, у которого большое будущее.
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