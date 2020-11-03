Крала вызвали в сборную Чехии на ноябрьские матчи

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил вызов в сборную на ближайшие матчи. Он отправится в Чехию после встречи москвичей с «Уралом».
«11 ноября чехи проведут в Лейпциге товарищескую игру против сборной Германии, а затем их ждут две домашних встречи в Лиге наций УЕФА: 15 ноября с Израилем и 18-го — со Словакией», – написала пресс-служба «Спартака».
- В сезоне РПЛ Крал не пропустил ни матча, сделал две результативные передачи.
- «Спартак» идет в таблице третьим.
- В текущей Лиги наций на счету Крала три встречи.
Источник: официальный сайт «Спартака»