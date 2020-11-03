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    Крала вызвали в сборную Чехии на ноябрьские матчи

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал получил вызов в сборную на ближайшие матчи. Он отправится в Чехию после встречи москвичей с «Уралом».

    «11 ноября чехи проведут в Лейпциге товарищескую игру против сборной Германии, а затем их ждут две домашних встречи в Лиге наций УЕФА: 15 ноября с Израилем и 18-го — со Словакией», – написала пресс-служба «Спартака».

    • В сезоне РПЛ Крал не пропустил ни матча, сделал две результативные передачи.
    • «Спартак» идет в таблице третьим.
    • В текущей Лиги наций на счету Крала три встречи.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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