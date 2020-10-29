Футболист «Омонии» Гомес забил самый дальний гол в истории Лиги Европы

Красавец!
Полузащитник кипрской «Омонии» Жорди Гомес отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «ПСВ» (1:2).
25-летний испанец стал автором самого дальнего гола в истории Лиги Европы. Футболист забил ударом со своей половины поля с расстояния 56 метров.
- До этого рекорд принадлежал нападающему шотландского «Рейнджерс» Кемару Руфу. Он забил «Стандарду» с 50 метров на прошлой неделе.
А вот и саааааааааааааамый дальний гол неделиИгрок «Омонии» Хорди Гомес запульнул по воротам «ПСВ» со своей половины. И вратарь точно не был готов https://t.co/bZwy0yDYm1 pic.twitter.com/5fXDLbN1sQ— Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2020