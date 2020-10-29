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    Футболист «Омонии» Гомес забил самый дальний гол в истории Лиги Европы

    Полузащитник кипрской «Омонии» Жорди Гомес отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «ПСВ» (1:2).

    25-летний испанец стал автором самого дальнего гола в истории Лиги Европы. Футболист забил ударом со своей половины поля с расстояния 56 метров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3564

      Cleaner 22 минуты назад

      Красавец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      gоsset 1 час назад

      Пpогнозы футбольных матчeй stavka-info.ru

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dr.Metal 1 час назад

      Данный гол и засчитывать то нельзя. Удар по катящемуся мячу это называется.

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