Футболист «Омонии» Гомес забил самый дальний гол в истории Лиги Европы

Полузащитник кипрской «Омонии» Жорди Гомес отметился голом в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «ПСВ» (1:2).

25-летний испанец стал автором самого дальнего гола в истории Лиги Европы. Футболист забил ударом со своей половины поля с расстояния 56 метров.

До этого рекорд принадлежал нападающему шотландского «Рейнджерс» Кемару Руфу. Он забил «Стандарду» с 50 метров на прошлой неделе.