Лига чемпионов. «Ювентус» в первом матче при Пирло победил в Киеве; Кьеллини получил травму

Хорошая, содержательная и поучительная игра. Динамо начало за здравие, проембало кучу моментов закатить свою шару,
потом рассупонилось, прониклось ощущением европейской суперкомандности,
стало играть спустя в рукава и заслуженно получило "пiд хвiста..." (здесь должен зазвучать минор марш Шопена...)
Хорошей охоты, Барселона, ещё есть куда всунуть!
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дебютировал в Лиге чемпионов с победы. Украинцы не смогли забить ни одного мяча.
Защитник гостей Джорджо Кьеллини получил травму в первом тайме и был заменен.
Мирча Луческу стал самым возрастным главным тренером в истории основного турнира Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
Динамо (Украина) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мората, 46; 0:2 – Мората, 84.