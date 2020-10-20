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    Лига чемпионов. «Ювентус» в первом матче при Пирло победил в Киеве; Кьеллини получил травму

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дебютировал в Лиге чемпионов с победы. Украинцы не смогли забить ни одного мяча.

    Защитник гостей Джорджо Кьеллини получил травму в первом тайме и был заменен.

    Мирча Луческу стал самым возрастным главным тренером в истории основного турнира Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

    Динамо (Украина) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мората, 46; 0:2 – Мората, 84.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2020 21:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5879

      GoLenaStop 1 час назад

      Хорошая, содержательная и поучительная игра. Динамо начало за здравие, проембало кучу моментов закатить свою шару,
      потом рассупонилось, прониклось ощущением европейской суперкомандности,
      стало играть спустя в рукава и заслуженно получило "пiд хвiста..." (здесь должен зазвучать минор марш Шопена...)
      Хорошей охоты, Барселона, ещё есть куда всунуть!

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      Рейтинг: +1291

      МВС 1 час назад

      Юве предстал перед Динамо в форме Шахтера.забавно.игрок матча,конечно,Мората.то,что он начал забивать сразу по возвращении,уверен,очень благотворно скажется на дальнейшем выступлении.Бентанкур и Рабьо—пока совсем не впечатляет.

      0
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      Рейтинг: +1448

      roman230582 2 часа назад

      По Матч Тв была версия что ДК фаворитом будет, типа у Юве обновленный состав. Ну-ну.

      2
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      Рейтинг: -360

      kadim 2 часа назад

      К сожалению это было ожидаемо....

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