Лига чемпионов. «Ювентус» в первом матче при Пирло победил в Киеве; Кьеллини получил травму

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дебютировал в Лиге чемпионов с победы. Украинцы не смогли забить ни одного мяча.

Защитник гостей Джорджо Кьеллини получил травму в первом тайме и был заменен.

Мирча Луческу стал самым возрастным главным тренером в истории основного турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

Динамо (Украина) – Ювентус (Италия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мората, 46; 0:2 – Мората, 84.

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