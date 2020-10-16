Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Ростов» заключил фантастическую сделку. Гигович был мишенью «Аякса», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала»

Агент: «Ростов» заключил фантастическую сделку. Гигович был мишенью «Аякса», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала»

16 октября 2020, 01:00
9

Ферхат Чифчи, агент новичка «Ростова» Армина Гиговича, прокомментировал переход своего клиента из «Хельсингборга» в донской клуб.

«Ростов» заключил фантастическую сделку. Этот игрок был мишенью многих крупных клубов Европы: «Аякса», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала». Так что «Ростов» проделал большую работу, чтобы подписать такого игрока, как Гигович.

Как клуб убедил игрока? Нам с самого начала было ясно, что даже в больших клубах футболист хочет играть. У Карпина уже было четкое видение игрока. Он сказал Армину, что верит в него и даст игровое время. Это то, что игрок и хотел услышать», – сказал агент.

  • «Ростов» заплатил за Гиговича 1,5 миллиона евро.
  • Контракт шведа рассчитан на пять лет.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Аякс Ювентус ПСЖ Арсенал
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1602816962
Агент, как всегда, себе цену набивает. А цена самого игрока - так себе.
Ответить
Александ1982
1602820264
Карпину респект!
Ответить
Nerlinger
1602820673
что за Гигыч ещё крен его знает, а зачем Ростов весь 1-й состав распродал? Президент клуба походу в Тихий океан решил свалить .........
Ответить
ItalianFootball
1602835052
1) Кто это ? 2) А эти гранды знают, что они им интересовались ?
Ответить
nominum
1602851048
Посмотрим. Кьяртанссона за 2,5 млн брали, а толку никакого не было. В любом случае желаю удачи шведу.
Ответить
portero
1602862134
Если заиграет и в дальнейшем получите десятикратный навар, будем петь вам дифирамбы.
Ответить
bomilazdeshnii
1602866990
Вместо кого?
Ответить
ryzhic07
1602868674
По данным скандинавских СМИ, за хавбеком наблюдали «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Андерлехт» и «Дженоа». вот такое на сайте 161.ru кому верить?
Ответить
Главные новости
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
Все новости
Все новости
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
6
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
12
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+