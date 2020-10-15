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    Агент: «Ростов» заключил фантастическую сделку. Гигович был мишенью «Аякса», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала»

    Ферхат Чифчи, агент новичка «Ростова» Армина Гиговича, прокомментировал переход своего клиента из «Хельсингборга» в донской клуб.

    «Ростов» заключил фантастическую сделку. Этот игрок был мишенью многих крупных клубов Европы: «Аякса», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала». Так что «Ростов» проделал большую работу, чтобы подписать такого игрока, как Гигович.

    Как клуб убедил игрока? Нам с самого начала было ясно, что даже в больших клубах футболист хочет играть. У Карпина уже было четкое видение игрока. Он сказал Армину, что верит в него и даст игровое время. Это то, что игрок и хотел услышать», – сказал агент.

    • «Ростов» заплатил за Гиговича 1,5 миллиона евро.
    • Контракт шведа рассчитан на пять лет.

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    Источник: Sport24

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