Агент: «Ростов» заключил фантастическую сделку. Гигович был мишенью «Аякса», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала»

Ферхат Чифчи, агент новичка «Ростова» Армина Гиговича, прокомментировал переход своего клиента из «Хельсингборга» в донской клуб.

«Ростов» заключил фантастическую сделку. Этот игрок был мишенью многих крупных клубов Европы: «Аякса», «Ювентуса», «ПСЖ» и «Арсенала». Так что «Ростов» проделал большую работу, чтобы подписать такого игрока, как Гигович.

Как клуб убедил игрока? Нам с самого начала было ясно, что даже в больших клубах футболист хочет играть. У Карпина уже было четкое видение игрока. Он сказал Армину, что верит в него и даст игровое время. Это то, что игрок и хотел услышать», – сказал агент.