Вендел: «Малком рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться»

Новичок «Зенита» полузащитник Вендел поделился первыми впечатлениями от петербуржской команды.

— Вы прилетели ночью, и на видео было заметно, что вам довольно прохладно. Как вам погода?

— Немного непривычный климат – холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: «Уфф, ну и мороз!». Но ничего, я быстро привыкну к этому.

— В «Зените» играли и продолжают играть многие бразильские футболисты. Консультировались ли вы с кем-нибудь перед переходом?

— Да, я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться.

— Уже на следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов. Как ваше функциональное состояние?

— Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках еще больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов.