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    Вендел: «Малком рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться»

    Новичок «Зенита» полузащитник Вендел поделился первыми впечатлениями от петербуржской команды.

    — Вы прилетели ночью, и на видео было заметно, что вам довольно прохладно. Как вам погода?

    — Немного непривычный климат – холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: «Уфф, ну и мороз!». Но ничего, я быстро привыкну к этому.

    — В «Зените» играли и продолжают играть многие бразильские футболисты. Консультировались ли вы с кем-нибудь перед переходом?

    — Да, я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться.

    — Уже на следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов. Как ваше функциональное состояние?

    — Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках еще больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов.

    • «Зенит» объявил о трансфере хавбека 6 октября.
    • Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
    • Вчера Вендел прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с новой командой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14451

      silver29 1 час назад

      И что такого он рассказал, ну так чисто из любопытства, полагаю что хорошая зарплата при минимуме усилий, хорошая хата в престижном районе, не самая плохая тачка, жрачка в кабаках от пуза......а за чей счет интересуется Вендел ? Да у нас прямой доступ к бюджету этой страны и ограничений административного беспредела нет ((((

      5
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      Рейтинг: +12164

      derrik2000 > silver29 16 минут назад

      "И что такого он рассказал, ну так чисто из любопытства".

      Ты как маленький, ей Богу.
      Малком РАССКАЗАЛ, а полено с Азмуном это "многохорошее" ПОКАЗАЛИ!
      )))

      0
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      Рейтинг: -1223

      Вонючая столица 1 час назад

      Значит со смазкой

      -1
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      Рейтинг: +3721

      dinar7777dinar 1 час назад

      ахахахаххахахахахх ! хорошее там одно КОРМУШКА ГАЗПРОМОВСКАЯ !

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