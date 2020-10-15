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  • Вендел: «Малком рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться»

Вендел: «Малком рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться»

15 октября 2020, 14:44
12

Новичок «Зенита» полузащитник Вендел поделился первыми впечатлениями от петербуржской команды.

— Вы прилетели ночью, и на видео было заметно, что вам довольно прохладно. Как вам погода?

— Немного непривычный климат – холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: «Уфф, ну и мороз!». Но ничего, я быстро привыкну к этому.

— В «Зените» играли и продолжают играть многие бразильские футболисты. Консультировались ли вы с кем-нибудь перед переходом?

— Да, я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться.

— Уже на следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов. Как ваше функциональное состояние?

— Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках еще больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов.

  • «Зенит» объявил о трансфере хавбека 6 октября.
  • Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
  • Вчера Вендел прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с новой командой.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (12)
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dinar7777dinar
1602762542
ахахахаххахахахахх ! хорошее там одно КОРМУШКА ГАЗПРОМОВСКАЯ !
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Saracen Jr
1602768475
а кликая по ссылочке в фамилии ВЕНДЕЛ, переходишь на анкету какого то 38летнего бразильца из какого то арабского клуба, ахахахахааха во гениальные работники сайта. вставляют ссылочки сами не зная на кого)))) причем не прост какому то левому игроку, а который теперь играет в их стране)))))
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DOCTOR PENALTY
1602768551
Получил подъёмные - начинает убеждаться.
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Рубинище
1602772539
и я подумал: «Уфф, ну и мороз!» что будет думать в декабре тогда.
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Garrincha58
1602781007
Малком рассказал, что в Зените можно не особо напрягаться или вообще сидеть по пол года в лазарете и получать огромные бабки поэтому он быстро согласился и тут же убедился глядя на Малкома тот опять пошёл лечить свою загадочную травму
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O-Z
1602782870
Денюшки там хорошие я согласен. Половина там и тусуется из за этого. Оздоев дал понять недавно своим заявлением.
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Deniskl
1602821602
Ты ещё деда мороза не видел....
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dinar7777dinar
1602860205
оооо шлюхи телочки женита наминусовали тут !
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