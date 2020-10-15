Вендел: «Малком рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться»

И что такого он рассказал, ну так чисто из любопытства, полагаю что хорошая зарплата при минимуме усилий, хорошая хата в престижном районе, не самая плохая тачка, жрачка в кабаках от пуза......а за чей счет интересуется Вендел ? Да у нас прямой доступ к бюджету этой страны и ограничений административного беспредела нет ((((
Новичок «Зенита» полузащитник Вендел поделился первыми впечатлениями от петербуржской команды.
— Вы прилетели ночью, и на видео было заметно, что вам довольно прохладно. Как вам погода?
— Немного непривычный климат – холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: «Уфф, ну и мороз!». Но ничего, я быстро привыкну к этому.
— В «Зените» играли и продолжают играть многие бразильские футболисты. Консультировались ли вы с кем-нибудь перед переходом?
— Да, я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Начинаю в этом убеждаться.
— Уже на следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов. Как ваше функциональное состояние?
— Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках еще больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов.
- «Зенит» объявил о трансфере хавбека 6 октября.
- Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
- Вчера Вендел прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с новой командой.