Дзюба – на шестом месте по играм в качестве капитана сборной. Первый – Онопко

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на матч Лиги наций против сборной Турции с капитанской повязкой. В статусе капитана эта игра стала для него 18-й в карьере.

Он вышел по этому показателю на шестое место. Чаще Дзюбы с капитанской повязкой сборную России выводили Роман Широков, Игорь Акинфеев (у них по 19 игр), Алексей Смертин (20), Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).

Впервые Дзюба примерил капитанскую повязку 7 сентября в игре с Турцией.