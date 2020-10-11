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    Дзюба – на шестом месте по играм в качестве капитана сборной. Первый – Онопко

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на матч Лиги наций против сборной Турции с капитанской повязкой. В статусе капитана эта игра стала для него 18-й в карьере.

    Он вышел по этому показателю на шестое место. Чаще Дзюбы с капитанской повязкой сборную России выводили Роман Широков, Игорь Акинфеев (у них по 19 игр), Алексей Смертин (20), Андрей Аршавин (39) и Виктор Онопко (86).

    Впервые Дзюба примерил капитанскую повязку 7 сентября в игре с Турцией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2020 22:17
    Комментарии7
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      Рейтинг: +24915

      VVM1964 12 минут назад

      Вот про КАЧЕСТВО есть сомнение , а количество - это да .

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      Рейтинг: +10

      OkS_Loko 17 минут назад

      да...Онопко не догнать

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      Рейтинг: +10

      wladilenzhilyakov 22 минуты назад

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      Рейтинг: +5798

      GoLenaStop 42 минуты назад

      Короче, после игры с Турцией - шестерка!...

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      Рейтинг: +17125

      bset 1 час назад

      Ну Онопко уже не догнать

      0
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      Рейтинг: +2215

      Genz 1 час назад

      Кузяев - деревянный бестолковый Буратино. Пустой игрок. Черчесов что его держит,как родственника?
      Такое &а.в.но Кузяев

      -2
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      Рейтинг: +70

      Karel1977 > Genz 1 час назад

      Ты п.и.д.о.р. диванный 10м то с мячом пробежишь вообще..

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