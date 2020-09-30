La Gazzetta dello Sport: чемпионат Италии может быть приостановлен

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа требует приостановки розыгрыша Серии А из-за 14 случаев заражения коронавирусом в «Дженоа».
«Чемпионат должен быть приостановлен. Количество положительных тестов в «Дженоа» говорит само за себя. Когда есть такое большое количество заразившихся, нужно приостановить футбольный сезон. Может заразиться много людей», – передает слова Дзампы La Gazzetta dello Sport.
- В Серии А сыграно всего два тура.
- За вчерашние сутки в Италии было зафиксировано 1647 случаев заражения коронавирусом.
АПЛ выявила десять новых случаев заражения коронавирусом
Источник: La Gazzetta dello Sport