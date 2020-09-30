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    La Gazzetta dello Sport: чемпионат Италии может быть приостановлен

    Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа требует приостановки розыгрыша Серии А из-за 14 случаев заражения коронавирусом в «Дженоа».

    «Чемпионат должен быть приостановлен. Количество положительных тестов в «Дженоа» говорит само за себя. Когда есть такое большое количество заразившихся, нужно приостановить футбольный сезон. Может заразиться много людей», – передает слова Дзампы La Gazzetta dello Sport.

    • В Серии А сыграно всего два тура.
    • За вчерашние сутки в Италии было зафиксировано 1647 случаев заражения коронавирусом.

    АПЛ выявила десять новых случаев заражения коронавирусом

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5302

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Играют без зрителей и опять...
      Может стоит всем переболеть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2517

      Ганнибал Лектор 43 минуты назад

      Да ну нафиг. Все равно никто ничего не соблюдает и соблюдать не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +418

      aurora5858 1 час назад

      Шомуродов до кучи

      0
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      Рейтинг: +4952

      САДЫЧОК 1 час назад

      Так сейчас самый разгар ковид...100 % всё остановится !

      0
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      Рейтинг: +11524

      Garrincha58 2 часа назад

      почему то мне кааатца что до нового года опять футбол приостановят

      0
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      Рейтинг: +16

      Кирилл Михайлов > Garrincha58 1 час назад

      Как бы на следующее лето не перенеслось, иначе Евро придется отменять

      1
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      Рейтинг: +5736

      Hektor 84 > Garrincha58 1 час назад

      Знакомый в Ростове учится на вышку. Так им уже объявили что с 6 октября их переводят на дистанционку.

      0
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