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    Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил единственный гол в воскресном дерби против ЦСКА.

    Для 30-летнего футболиста этот мяч стал 78-м в 235 матчах чемпионата России.

    В рейтинге лучших бомбардиров турнира Смолов сравнялся с Александром Ширко и теперь делит с ним 15-е место.

    От идущего на 14-й строчке Дмитрия Сычева форвард «Локо» отстает всего на три гола.

    Тройка лидеров выглядит так: Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139) и Дмитрий Кириченко (127).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +259

      ab15488 1 минуту назад

      Ну и что мы хотим от нашего футбола, если смолов в числе 15ти лучших?

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      Рейтинг: +232

      99-й 35 минут назад

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