Ну и что мы хотим от нашего футбола, если смолов в числе 15ти лучших?
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил единственный гол в воскресном дерби против ЦСКА.
Для 30-летнего футболиста этот мяч стал 78-м в 235 матчах чемпионата России.
В рейтинге лучших бомбардиров турнира Смолов сравнялся с Александром Ширко и теперь делит с ним 15-е место.
От идущего на 14-й строчке Дмитрия Сычева форвард «Локо» отстает всего на три гола.
Тройка лидеров выглядит так: Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139) и Дмитрий Кириченко (127).