Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил единственный гол в воскресном дерби против ЦСКА.

Для 30-летнего футболиста этот мяч стал 78-м в 235 матчах чемпионата России.

В рейтинге лучших бомбардиров турнира Смолов сравнялся с Александром Ширко и теперь делит с ним 15-е место.

От идущего на 14-й строчке Дмитрия Сычева форвард «Локо» отстает всего на три гола.

Тройка лидеров выглядит так: Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139) и Дмитрий Кириченко (127).