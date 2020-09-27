Metaratings: сборная России проведет ближайшие матчи Лиги наций на «Динамо», Кузяев будет вызван в команду

Никому не нужный в европе игрок сборной россии, как и кудряшов... Вот и уровень сборной.
Домашние октябрьские игры сборной России в Лиге наций пройдут на стадионе «Динамо», сообщает Metaratings.
Команда Станислава Черчесова сыграет 11 октября со сборной Турции и 14 октября – со сборной Венгрии.
Несмотря на отсутствие игровой практики на клубном уровне, в сборную получит вызов полузащитник Далер Кузяев.
- С 31 июля футболист находится в статусе свободного агента.
- Россия возглавляет свою группу 3 Лиги B.