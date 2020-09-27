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    Metaratings: сборная России проведет ближайшие матчи Лиги наций на «Динамо», Кузяев будет вызван в команду

    Домашние октябрьские игры сборной России в Лиге наций пройдут на стадионе «Динамо», сообщает Metaratings.

    Команда Станислава Черчесова сыграет 11 октября со сборной Турции и 14 октября – со сборной Венгрии.

    Несмотря на отсутствие игровой практики на клубном уровне, в сборную получит вызов полузащитник Далер Кузяев.

    • С 31 июля футболист находится в статусе свободного агента.
    • Россия возглавляет свою группу 3 Лиги B.

    Источник: Metaratings

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    27.09.2020 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1668

      vmonomah17 27 сентября 2020, 20:28

      Никому не нужный в европе игрок сборной россии, как и кудряшов... Вот и уровень сборной.

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 27 сентября 2020, 18:26

      Разве Черчес не сам говорил, что не вызывает игроков, которые не играют в своих клубах?)

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