Metaratings: сборная России проведет ближайшие матчи Лиги наций на «Динамо», Кузяев будет вызван в команду

Домашние октябрьские игры сборной России в Лиге наций пройдут на стадионе «Динамо», сообщает Metaratings.

Команда Станислава Черчесова сыграет 11 октября со сборной Турции и 14 октября – со сборной Венгрии.

Несмотря на отсутствие игровой практики на клубном уровне, в сборную получит вызов полузащитник Далер Кузяев.