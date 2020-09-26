Тренер «Тамбова» Первушин: «Не думаю, что мы проиграли «Спартаку». Ощущение, что результат не по игре»

Сергей Первушин, главный тренер «Тамбова», оценил результат матча девятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Дублем отметился бразилец Айртон.

«Не думаю, что мы проиграли матч. Отблагодарил ребят за самоотдачу. Было много хороших выходов из обороны в атаку и наоборот. Не понравилось, как начали второй тайм, но создали стопроцентный момент у ворот «Спартака». Если бы реализовали, матч сложился бы по-другому.

Есть ощущение, что результат не по игре. На 65–70-й минуте был момент. Если бы забили, сели бы в низкую оборону и, думаю, у «Спартака» были бы проблемы. Впереди — ключевой отрезок, надо обыгрывать «Арсенал», «Ротор» и «Урал», это матчи повышенной ответственности», – сказал Первушин.