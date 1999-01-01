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    Тренер «Тамбова» Первушин: «Не думаю, что мы проиграли «Спартаку». Ощущение, что результат не по игре»

    Сергей Первушин, главный тренер «Тамбова», оценил результат матча девятого тура РПЛ против «Спартака» (0:2). Дублем отметился бразилец Айртон.

    «Не думаю, что мы проиграли матч. Отблагодарил ребят за самоотдачу. Было много хороших выходов из обороны в атаку и наоборот. Не понравилось, как начали второй тайм, но создали стопроцентный момент у ворот «Спартака». Если бы реализовали, матч сложился бы по-другому.

    Есть ощущение, что результат не по игре. На 65–70-й минуте был момент. Если бы забили, сели бы в низкую оборону и, думаю, у «Спартака» были бы проблемы. Впереди — ключевой отрезок, надо обыгрывать «Арсенал», «Ротор» и «Урал», это матчи повышенной ответственности», – сказал Первушин.

    • «Спартак» сейчас лидирует в РПЛ.
    • «Тамбов» идет в зоне переходных матчей.
    • Первушин работает главным тренером «Тамбова» с прошлого года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4615

      nik55 10 минут назад

      если бы ?

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      Рейтинг: -171

      Волька 41 минуту назад

      фнл

      0
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      Рейтинг: +16518

      DVOK68 1 час назад

      Ну если не думает что проиграли,то пусть заведёт собственную табличку турнирную в блокноте,и запишет туда Тамбов-Спартак 2:0
      Не вопрос,пожалуйста)

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