Дмитрий Черышев: «С «Краснодаром» был разговор, но Денис решил остаться в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, подтвердил, что «Краснодар» интересовался его сыном, однако тот решил не менять команду.

«Действительно, Коклен и Парехо ушли за низкую цену. Плюс Родриго и Ферран ушли в хорошие клубы за нормальные деньги. Остальных футболистов клуб продавать не будет, это только разговоры.

Говорили, что Денис тоже находится в зоне продажи. Такая ситуация происходит всегда, когда хороших футболистов клубы продают, чтобы заработать. Слухов много, главное, чтобы команда прогрессировала и шла к финальной части чемпионата от победы к победе.

С «Краснодаром» действительно был разговор, но дали паузу, Денис сказал, что в первую очередь он дождется разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии», – сказал Черышев-старший.