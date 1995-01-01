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    Дмитрий Черышев: «С «Краснодаром» был разговор, но Денис решил остаться в «Валенсии»

    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, подтвердил, что «Краснодар» интересовался его сыном, однако тот решил не менять команду.

    «Действительно, Коклен и Парехо ушли за низкую цену. Плюс Родриго и Ферран ушли в хорошие клубы за нормальные деньги. Остальных футболистов клуб продавать не будет, это только разговоры.

    Говорили, что Денис тоже находится в зоне продажи. Такая ситуация происходит всегда, когда хороших футболистов клубы продают, чтобы заработать. Слухов много, главное, чтобы команда прогрессировала и шла к финальной части чемпионата от победы к победе.

    С «Краснодаром» действительно был разговор, но дали паузу, Денис сказал, что в первую очередь он дождется разговора с главным тренером. Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии», – сказал Черышев-старший.

    • 29-летний футболист отдал голевую передачу в матче первого тура Примеры против «Леванте» (4:2).
    • Контракт россиянина с «Валенсией» рассчитан до 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что клуб попросил агента Черышева найти ему новую команду до 5 октября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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