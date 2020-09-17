Sport24: матч «Ростов» – «Ротор» не состоится

«Ротор» не сможет принять участие в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

Причина – волгоградская команда села на карантин из-за вспышки коронавируса. Из-за этого под вопросом также оказалось проведение игры Кубка России против ставропольского «Динамо».