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    Sport24: матч «Ростов» – «Ротор» не состоится

    «Ротор» не сможет принять участие в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова».

    Причина – волгоградская команда села на карантин из-за вспышки коронавируса. Из-за этого под вопросом также оказалось проведение игры Кубка России против ставропольского «Динамо».

    • Матч «Ростов» – «Ротор» был запланирован на субботу, 19 сентября.
    • Число заразившихся COVID-19 в клубе из Волгограда выросло до 11 человек.
    • РПЛ ранее сообщила, что ждет заключения Роспотребнадзора, чтобы принять окончательное решение о проведении встречи в Ростове-на-Дону.

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    Источник: Sport24

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    17.09.2020 23:24
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