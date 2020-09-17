Решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор» будет принято на основании заключения Роспотребнадзора

Пресс-служба РПЛ опубликовала заявление касательно ситуации с матчем восьмого тура между «Ростовом» и «Ротором».

Игра запланирована на 19 сентября.

В последнем туре из-за вспышки коронавируса волгоградцы не сыграли с «Краснодаром», за что им присудили техническое поражение.

Тем не менее, «Ротор» собирается играть с «Ростовом» согласно календарю.

«Безопасность всех участников матчей РПЛ – приоритет для лиги. Все решения о проведении игр принимаются в соответствии с санитарным регламентом, в котором прописан алгоритм действий в подобных ситуациях и который был одобрен всеми клубами российской Премьер-лиги.

В частности, в соответствии с пунктом 1.2.3 санитарного регламента, если среди представителей клуба есть заболевшие коронавирусом, именно региональный Роспотребнадзор выносит окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировках и матчах.

Матч седьмого тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар» не состоялся из-за положительных тестов на коронавирус у большой группы представителей «Ротора» и отсутствия предписания Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за два часа до начала матча.

По состоянию на 17 сентября «Ротор» предоставил оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование.

Окончательное решение о проведении матча восьмого тура РПЛ между «Ростовом» и «Ротором» будет принято на основании соответствующего решения управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», – говорится в заявлении РПЛ.