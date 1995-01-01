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    Россия поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Россия поднялась на шесть позиций – с 38-го на 32-е место. В активе сборной 1485 очков.

    Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1773), в тройку также входят Франция (1744) и Бразилия (1712).

    В сентябре сборная России провела два матча Лиги наций. Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Сербию (3:1), а потом победила Венгрию (3:2).

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6431

      FanatSerj 50 минут назад

      Уже приятнее, но надо подниматься дальше, попадание в первую корзину очень сильно облегчает жизнь.
      Усатый свое дело потихоньку делает, раньше бы треть матчей с такими командами просрали или ничья, как я раньше эту сранную Андорру боялся это писец, Онопоко не даст соврать, по сравнению с ней даже Испанцы ангелочки )))

      0
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      Рейтинг: +4080

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Охренеть...

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      Рейтинг: +1566

      ItalianFootball 2 часа назад

      Рейтинг на самом деле для рейтинга. Для спорта он ровному нуля равен, для большинства болельщиков как смешина.

      0
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      Рейтинг: +321

      klimovich > ItalianFootball 2 часа назад

      Не совсем. Он на распределение по корзинам влияет при некоторых жеребьевках.

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      Рейтинг: +8224

      paracetamol 2 часа назад

      Уже недалеко до Бельгии осталось! Нам бы еще Гибралтар в группу и Сан-марину какую, могли бы и обогнать!

      0
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      Рейтинг: +1566

      ItalianFootball > paracetamol 2 часа назад

      Бельгия тоже далеко не с топами свои очки накатывает.

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      Рейтинг: +4191

      "supermax" > paracetamol 1 час назад

      тсюба обоссался бы от счастья играть с такими топовыми сборными

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