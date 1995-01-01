Россия поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Россия поднялась на шесть позиций – с 38-го на 32-е место. В активе сборной 1485 очков.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия (1773), в тройку также входят Франция (1744) и Бразилия (1712).

В сентябре сборная России провела два матча Лиги наций. Сначала команда Станислава Черчесова обыграла Сербию (3:1), а потом победила Венгрию (3:2).