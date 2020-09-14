РПЛ еще не приняла решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор»

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по поводу отмены матча между «Ротором» и «Краснодаром», а также высказался касательно проведения следующей игры волгоградцев против «Ростова».
«К сожалению, мы вынуждены отменить матч «Ротор» – «Краснодар» из соображений безопасности. Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его.
Безопасность всех участников матча – абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя.
Мы будем ждать документов от «Ротора», чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура. И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба», – сказал Прядкин.
- Коронавирусом заразились семь футболистов «Ротора».
- Ближайший матч команды – кубковая игра против ставропольского «Динамо» (16 сентября).
- Поединок с «Ростовом» запланирован на 19 сентября.
Источник: ТАСС