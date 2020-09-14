РПЛ еще не приняла решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор»

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по поводу отмены матча между «Ротором» и «Краснодаром», а также высказался касательно проведения следующей игры волгоградцев против «Ростова».

«К сожалению, мы вынуждены отменить матч «Ротор» – «Краснодар» из соображений безопасности. Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его.

Безопасность всех участников матча – абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя.

Мы будем ждать документов от «Ротора», чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура. И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба», – сказал Прядкин.