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    РПЛ еще не приняла решение о проведении матча «Ростов» – «Ротор»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по поводу отмены матча между «Ротором» и «Краснодаром», а также высказался касательно проведения следующей игры волгоградцев против «Ростова».

    «К сожалению, мы вынуждены отменить матч «Ротор» – «Краснодар» из соображений безопасности. Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его.

    Безопасность всех участников матча – абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя.

    Мы будем ждать документов от «Ротора», чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура. И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба», – сказал Прядкин.

    • Коронавирусом заразились семь футболистов «Ротора».
    • Ближайший матч команды – кубковая игра против ставропольского «Динамо» (16 сентября).
    • Поединок с «Ростовом» запланирован на 19 сентября.

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    Источник: ТАСС

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