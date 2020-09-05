Матч Лиги наций Чехия – Шотландия состоится. Чехам разрешили заменить игроков и тренеров

Матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии состоится в понедельник, как и планировалось изначально.
Сегодня утром стало известно об отмене игры из-за угрозы распространения коронавируса. Инфекцию обнаружили у нескольких футболистов чешской команды, остальных отправили на карантин.
Позднее указанное решение было аннулировано. Это произошло после переговоров представителей УЕФА и Футбольной ассоциации Чехии.
В итоге стороны договорились, что матч состоится, а сборную Чехии будут представлять другие игроки и члены тренерского штаба.
Источник: Твиттер сборной Чехии