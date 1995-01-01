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    Матч Лиги наций Чехия – Шотландия отменен из-за коронавируса

    Футбольная ассоциация Чехии объявила об отмене матча второго тура группового этапа Лиги наций с участием национальной сборной.

    Игра ЧехияШотландия, запланированная на понедельник, 7 сентября, не состоится из-за угрозы распространения коронавируса.

    Новая дата встречи пока неизвестна.

    В первом туре Лиги наций Чехия в гостях победила Словакию (3:1), Шотландия дома сыграла вничью с Израилем (1:1).

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    Источник: Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3145

      Cleaner 16 минут назад

      Как это Чехия отменила? УЕФА должна объявить, что Чехия не способна провести матч и обеспечить безопасность игроков. Команду Чехии оштрафовать и засчитать техническое поражение. А команде Шотландии присудить автоматом три очка как за победу. В случае повтора подобной ситуации дисквалифицировать команду Чехии и исключить ее из Лиги Наций. ТОЛЬКО ТАК!

      0
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      Рейтинг: +13503

      slavutiq70 23 минуты назад

      Началось,,,,коронавирусное безумие,,,,скорей бы уже вакцину запустили,,,сейчас опять и школы остановятся и мелкий бизнес,,,,,

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      Рейтинг: +5170

      subbotaspartak 53 минуты назад

      Это только начало...
      Хорошего мало.

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      Рейтинг: +936

      Январь 59 1 час назад

      Ну вот иначалось. Теперь под причиной всякой гадости , можно косить под коронавирус и срывать турниры. Не хотел играть , снимайтесь.

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