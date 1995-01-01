Матч Лиги наций Чехия – Шотландия отменен из-за коронавируса

Как это Чехия отменила? УЕФА должна объявить, что Чехия не способна провести матч и обеспечить безопасность игроков. Команду Чехии оштрафовать и засчитать техническое поражение. А команде Шотландии присудить автоматом три очка как за победу. В случае повтора подобной ситуации дисквалифицировать команду Чехии и исключить ее из Лиги Наций. ТОЛЬКО ТАК!
Футбольная ассоциация Чехии объявила об отмене матча второго тура группового этапа Лиги наций с участием национальной сборной.
Игра Чехия – Шотландия, запланированная на понедельник, 7 сентября, не состоится из-за угрозы распространения коронавируса.
Новая дата встречи пока неизвестна.
В первом туре Лиги наций Чехия в гостях победила Словакию (3:1), Шотландия дома сыграла вничью с Израилем (1:1).