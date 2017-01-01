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    Газизов: «Соболев созвонился с Дзюбой, никаких проблем. Вызов Саши в сборную не за горами»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ждет форварда команды Александра Соболева в сборной России. Игрок уладил конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    «Обычная ситуация. Ребята созвонились. Никаких проблем. Я думаю, вызов Саши в сборную не за горами. По этому поводу не стоит переживать. Он своей игрой, желанием, любовью к футболу доказывает, что он достоин вызова», – сказал Газизов.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11303

      Garrincha58 17 минут назад

      Соболев прости меня Артём возьмите меня в сборную я больше так не буду Дзюба да ладно Санёк с кем не бывает давай приезжай на базу вместо Луценко

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      Рейтинг: +7915

      alarm 43 минуты назад

      горит у хряков)

      0
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      Рейтинг: +4135

      SPACE TRUCKIN 55 минут назад

      это что - дзюба решает все конфликты и формирует состав сборной?

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      Рейтинг: +14506

      vka1970 1 час назад

      Зря Санёк это.Дзюбу теперь надо вообще стороной обходить как коровью лепёшку.Наступить в овно примерно тоже самое, что общение с Дзюпой.

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      Рейтинг: +4749

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Надо , всем нам позвонить Дзюбе !

      2
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      Рейтинг: +6984

      piligrim1986 2 часа назад

      типа дзюба решает, кого вызывать?

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      Рейтинг: +11303

      Garrincha58 > piligrim1986 15 минут назад

      типа Месси из себя возомнил

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      Рейтинг: +1428

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      А теперь что Бздюба в сборную разрешение дает?

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