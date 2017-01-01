Газизов: «Соболев созвонился с Дзюбой, никаких проблем. Вызов Саши в сборную не за горами»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ждет форварда команды Александра Соболева в сборной России. Игрок уладил конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Обычная ситуация. Ребята созвонились. Никаких проблем. Я думаю, вызов Саши в сборную не за горами. По этому поводу не стоит переживать. Он своей игрой, желанием, любовью к футболу доказывает, что он достоин вызова», – сказал Газизов.