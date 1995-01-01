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    Черчесов: «Видим изменения в игре Смолова после его выступлений в Испании»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру форварда «Локомотива» Федора Смолова.

    – Видим изменения после выступлений Смолова в Испании. Хочется, чтобы он их сохранил.

    — В каком компоненте Федор прибавил?

    — Он там если не добежал, то ему сразу сказали. Смолов стал добегать. Хотелось бы, чтобы продолжал эту работу. В последней игре этого уже не было. Мы подсказываем, поскольку за день-два поздно сознание перестраивать.

    • Смолов последние полгода провел на правах аренды в «Сельте».
    • Игрок получил вызов в сборную на сентябрьские матчи Лиги наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3406

      polt 7 минут назад

      Как был деревяшкой и мазилой, так и остался. Соболев на поле намного полезней и результативней, но увы, видите ли у них с Дзюбой неприязнь. Детский сад. Непрофессионально со стороны гл.тренера.

      0
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      Рейтинг: +3337

      playsh 1 час назад

      А в какую сторону-то изменения,подскажи,будь добр,любезный?

      0
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      Рейтинг: +9391

      Skull_Boy 1 час назад

      Бл9 какие, что он из 10 ударов один раз пинать в сторону ворот начал

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