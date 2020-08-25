Черчесов: «Видим изменения в игре Смолова после его выступлений в Испании»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру форварда «Локомотива» Федора Смолова.
– Видим изменения после выступлений Смолова в Испании. Хочется, чтобы он их сохранил.
— В каком компоненте Федор прибавил?
— Он там если не добежал, то ему сразу сказали. Смолов стал добегать. Хотелось бы, чтобы продолжал эту работу. В последней игре этого уже не было. Мы подсказываем, поскольку за день-два поздно сознание перестраивать.
- Смолов последние полгода провел на правах аренды в «Сельте».
- Игрок получил вызов в сборную на сентябрьские матчи Лиги наций.
Источник: «Спорт-Экспресс»