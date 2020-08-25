Крыховяк, Рыбус и Шиманьски попали в заявку сборной Польши. Левандовски пропустит матчи Лиги наций

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски и футболисты «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус попали в заявку сборной Польши на сентябрьские матчи Лиги наций.

В списке нет нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, которому тренерский штаб дал отдохнуть после сезона.

Вратари: Бартломей Дронговски («Фиорентина»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Лукаш Фабиански («Вест Хэм Юнайтед»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Михал Карбовник («Легия»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Павел Бохневич («Гурник» Забже), Мачей Рыбус («Локомотив»), Камил Глик («Монако»), Себастьян Валюкевич («Кальяри»), Артур Енджейчик («Легия»).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Чикаго Файр»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Яцек Горальски («Кайрат»), Кароль Линетти («Сампдория»), Камил Гросицки («Вест Бромвич»), Камиль Юзвяк («Лех»), Себастьян Шиманьски («Динамо» Москва), Дамиан Кондзер («Динамо» Загреб), Петр Зелиньски («Наполи»), Матеуш Клих («Лидс»).

Нападающие: Адам Букса («Нью-Инглэнд Революшн»), Кшиштоф Пентек («Герта»), Аркадиуш Милик («Наполи»).