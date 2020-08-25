Левандовски пропустит матчи сборной Польши против Голландии и Боснии в Лиге наций

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски не вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций.
Тренерский штаб национальной команды решил предоставить 32-летнему форварду дополнительный отдых по окончании сезона.
Польша стартует в Лиге наций 4 сентября выездным матчем со сборной Голландии.
7 сентября поляки сыграют в гостях со сборной Боснии и Герцеговины. Также в этой группе выступит сборная Италии.
- В сезоне-2019/20 Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах за «Баварию» и забил 55 голов.
- Вместе с командой Роберт выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и кубок Германии.
Источник: Сайт Федерации футбола Польши