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    Левандовски пропустит матчи сборной Польши против Голландии и Боснии в Лиге наций

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски не вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций.

    Тренерский штаб национальной команды решил предоставить 32-летнему форварду дополнительный отдых по окончании сезона.

    Польша стартует в Лиге наций 4 сентября выездным матчем со сборной Голландии.

    7 сентября поляки сыграют в гостях со сборной Боснии и Герцеговины.

    Также в этой группе выступит сборная Италии.

    • В сезоне-2019/20 Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах за «Баварию» и забил 55 голов.
    • Вместе с командой Роберт выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и кубок Германии.

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    Источник: Сайт Федерации футбола Польши

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