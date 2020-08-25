Левандовски пропустит матчи сборной Польши против Голландии и Боснии в Лиге наций

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски не вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций.

Тренерский штаб национальной команды решил предоставить 32-летнему форварду дополнительный отдых по окончании сезона.

Польша стартует в Лиге наций 4 сентября выездным матчем со сборной Голландии.

7 сентября поляки сыграют в гостях со сборной Боснии и Герцеговины. Также в этой группе выступит сборная Италии.