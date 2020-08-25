Подписание форварда – приоритет «Сочи» на текущее трансферное окно

Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин сообщил, что клуб, прежде всего, рассчитывает усилиться новым нападающим.

«Работаем в этом (трансферном) направлении с учетом того, что трансферное окно закрывается только в октябре. Ушел Полоз и теперь у нас в линии атаки дефицит.

Именно атака – приоритет нашей трансферной политики сейчас. Остальные линии, по большому счету, укомплектованы», – сказал Точилин.