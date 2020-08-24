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    Подписание форварда – приоритет «Сочи» на текущее трансферное окно

    Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин сообщил, что клуб, прежде всего, рассчитывает усилиться новым нападающим.

    «Работаем в этом (трансферном) направлении с учетом того, что трансферное окно закрывается только в октябре. Ушел Полоз и теперь у нас в линии атаки дефицит.

    Именно атака – приоритет нашей трансферной политики сейчас. Остальные линии, по большому счету, укомплектованы», – сказал Точилин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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