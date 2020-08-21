Три клуба Серии А интересуются нападающим «Динамо» К Супрягой

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии.
По информации журналиста Николо Скиры, подписать 20-летнего украинца хотят «Аталанта», «Болонья» и «Торино».
Новый главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассчитывает сохранить нападающего в команде.
- Два года назад столичный клуб купил Супрягу у «Днепра-1» за 6,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал один ассист.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (88,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.