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    Три клуба Серии А интересуются нападающим «Динамо» К Супрягой

    Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в Италии.

    По информации журналиста Николо Скиры, подписать 20-летнего украинца хотят «Аталанта», «Болонья» и «Торино».

    Новый главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассчитывает сохранить нападающего в команде.

    • Два года назад столичный клуб купил Супрягу у «Днепра-1» за 6,5 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал один ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (88,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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