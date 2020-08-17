Лига Европы. «Интер» забил пять голов в ворота «Шахтера». В финале команда Конте сыграет с «Севильей»

Мдам-м, неожиданно. Думал, что шансы 50/50. Шахта расклеилась в концовке. Но тем интереснее будет финал с Севильей.
В полуфинальном матче Лиги Европы «Интер» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0.
По дублю в этой игре оформили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, еще один гол в активе Данило Д'Амбросио.
В финале ЛЕ команда Антонио Конте встретится с «Севильей».
Лига Европы. 1/2 финала
Интер (Италия) – Шахтер (Украина) – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мартинес, 19; 2:0 – Д'Амбросио, 64; 3:0 – Мартинес, 74; 4:0 – Лукаку, 78; 5:0 – Лукаку, 84.