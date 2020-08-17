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    Лига Европы. «Интер» забил пять голов в ворота «Шахтера». В финале команда Конте сыграет с «Севильей»

    В полуфинальном матче Лиги Европы «Интер» разгромил «Шахтер» со счетом 5:0.

    По дублю в этой игре оформили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку, еще один гол в активе Данило Д'Амбросио.

    В финале ЛЕ команда Антонио Конте встретится с «Севильей».

    Лига Европы. 1/2 финала

    Интер (Италия) – Шахтер (Украина) – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мартинес, 19; 2:0 – Д'Амбросио, 64; 3:0 – Мартинес, 74; 4:0 – Лукаку, 78; 5:0 – Лукаку, 84.

    Календарь Лиги Европы

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    17.08.2020 23:50
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10412

      Cules2013 2 минуты назад

      Мдам-м, неожиданно. Думал, что шансы 50/50. Шахта расклеилась в концовке. Но тем интереснее будет финал с Севильей.

      0
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      Рейтинг: +6332

      JTherry 10 минут назад

      Лукаку танком прошел по защите Шахтера... Интеру успеха в финале!

      0
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      Рейтинг: +4082

      SPACE TRUCKIN 15 минут назад

      Интер объективно сильнее...Лукаку ,со своими габаритами, и скорость имеет и дриблинг...на память сразу дзюба пришёл...

      0
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      Рейтинг: +275

      Красногорск_Фан 19 минут назад

      Интеру победы в Лиге Европы. С приходом нынешнего тренера он стал объективно лучше.

      0
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      Рейтинг: +144

      cevin cigan 24 минуты назад

      Обе забьют и тот 2.5 не рошёл! Шахта хоть бы гол престижа блин забили!

      0
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      Рейтинг: +4395

      Рубинище 25 минут назад

      Эх Шахтёр, Шахтёр. финал был так близко

      1
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      Рейтинг: +1230

      CSKA57 26 минут назад

      Интер был сегодня сильнее. Болельщиков с победой!

      2
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      Рейтинг: +7126

      alarm 27 минут назад

      как зенит со спартаком! стыдно за спартак!

      -1
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      Рейтинг: +6066

      Борат > alarm 25 минут назад

      Какая боль, какая боль
      Спалетти нагнул тренеришку
      ПЯТЬ - НОЛЬ !

      Очень тогда было стыдно за хрюканов вонючих !!! Гыгы

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