«Уфа» объявила о трансфере Урунова в «Спартак»

Полузащитник Остон Урунов продолжит карьеру в «Спартаке». «Уфа» поблагодарила узбекистанца за игру.

«Спасибо, Остон!

«Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова

Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.

«Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!» – написали уфимцы.