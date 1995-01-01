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    «Уфа» объявила о трансфере Урунова в «Спартак»

    Полузащитник Остон Урунов продолжит карьеру в «Спартаке». «Уфа» поблагодарила узбекистанца за игру.

    «Спасибо, Остон!

    «Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова

    Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.

    «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!» – написали уфимцы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2666

      Кинстифа 17 минут назад

      Очередной спорный трансфер.... играл в Уфе без году неделя и уже в Спартак...
      Надеюсь он заиграет конечно... но молодежи и своей за глаза хватает... давали бы только время игровое... Имхо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      JuicyG 41 минуту назад

      Карьеру загубил молодец)

      -1
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      Рейтинг: +4369

      порт 57 минут назад

      КБ теперь пловом на долго обеспечены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4687

      Hektor 84 1 час назад

      Админы вы вообще тут существуете?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 > Hektor 84 58 минут назад

      Думаешь, новости из воздуха на ресурсе появляются?)))
      Тут писали, что местные одмены - выходцы из Либерии, которые осваивали русский по самоучителю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 1 час назад

      Здесь есть, черт возьми, адекватные комментаторы? А не Борат, Аларм и прочая срань.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      КаДеС > vladik12 1 час назад

      Тоже захожу посмотреть мнения людей, их взгляд на ситуацию, а половина комментариев - тупой сёр, оскорбления и бесполезное нытьё.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1723

      vsespartak01 > vladik12 26 минут назад

      здесь админом кпсосник!вумный как вутка!сам кроет всех по чем зря!а его не моги!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1723

      vsespartak01 > КаДеС 23 минуты назад

      пока не было алармов боратов гаврошей и таких же им подобных,все было нормально!и конкурс прогнозов платный был !потом пришли они и все!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1073

      Бoрат > vladik12 17 минут назад

      Борату борату рознь . Гыгыгы .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3230

      KPCCSPB > vsespartak01 4 минуты назад

      Ты почитай мои и свои комменты, и кто там кого кроет? Больной ты страдалец, ты ведь не прикидываешься, у тебя реально маргарин в голове...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      Puddle 1 час назад

      Очень ужасное рыло!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5003

      Борат > Puddle 1 час назад

      бровь как мазда !
      гыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5654

      alarm 1 час назад

      позор!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 2 часа назад

      Я думаю, ему будет комфортно играть на бровке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5003

      Борат > vladik12 1 час назад

      я такими бровями - конечно !
      гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 > Борат 1 час назад

      Я тебе давал слово сейчас?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5003

      Борат > vladik12 1 час назад

      ты мне из-под шконаря что-то кукарекать будешь ?
      гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 > Борат 1 час назад

      В угол забейся.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5003

      Борат > vladik12 1 час назад

      я тебе лепёху в миску навалил, доставай свою ложку дырявую и ешь пока тёплая ! гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 > Борат 1 час назад

      Еще раз: тебе кто-то давал здесь право вякать? Открывать свой поганый рот.

      1
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      ...
      Рейтинг: +5003

      Борат > vladik12 1 час назад

      кукарекни завтра в 9 утра, чтоб я по делам не проспал !
      гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4480

      vladik12 > Борат 1 час назад

      Сношаться с Алармом пойдешь?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -143

      alarm_иг > vladik12 1 час назад

      Он у меня только пососёт с утра, пока рот чистый, и дальше пойдет по помойкам своим с петухами общаться.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: -1073

      Бoрат > alarm_иг 16 минут назад

      Опоздал - утро уже занято , меня обслуживать будет . Гыгыгы

      0
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