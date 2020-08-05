«Уфа» объявила о трансфере Урунова в «Спартак»

Полузащитник Остон Урунов продолжит карьеру в «Спартаке». «Уфа» поблагодарила узбекистанца за игру.
«Спасибо, Остон!
«Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова
Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.
«Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!» – написали уфимцы.
- «Спартак» уже опубликовал видео с Уруновым.
- Это шестой игрок на букву «У» в истории «Спартака».
- Зимой от Урунова отказались ЦСКА и «Ростов».
Источник: твиттер «Уфы»