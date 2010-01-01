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    АПЛ. «Эвертон» и «Вулверхэмптон» одержали победы, «Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом»

    Завершились три матча 37-го тура английской Премьер-лиги.

    «Брайтон» и «Ньюкасл» голов друг другу не забивали – в итоге нулевая ничья.

    «Эвертон» в гостях минимально обыграл «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу Ришарлисона.

    «Вулверхэмптон» на своем поле победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Забитые мячи в активе Даниэля Поденсе и Хонни Кастро.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Брайтон & Хов – Ньюкасл Юнайтед – 0:0 (0:0)

    Шеффилд Юнайтед – Эвертон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ришарлисон, 46.

    Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Поденсе, 41; 2:0 – Кастро, 68.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2285

      SarJr 12 минут назад

      на очереди челси. вперед, вулвз!!!

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