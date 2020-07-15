РПЛ. «Арсенал» обыграл «Урал» и поднялся на шестое место

В стартовой игре 29-го тура РПЛ «Урал» принимал «Арсенал» и уступил со счетом 1:3.

У хозяев отличился Эрик Бикфалви, в составе гостей голы забили Даниил Хлусевич, Владислав Пантелеев и Сергей Ткачев.

«Арсенал» набрал 37 очков и поднялся на шестое место, «Урал» с 35 очками на девятой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Хлусевич, 13; 1:1 – Бикфалви, 38; 1:2 – Пантелеев, 74; 1:3 – Ткачев, 90+5.

Предупреждения: Кулаков, 32; Золотов, 74; Погребняк, 88 – Хлусевич, 45+4; Хагуш, 54; К. Кангва, 56; Чаушич, 86; Ломовицкий, 89; Банда, 90+1; Ломовицкий, 90+6.

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