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    РПЛ. «Арсенал» обыграл «Урал» и поднялся на шестое место

    В стартовой игре 29-го тура РПЛ «Урал» принимал «Арсенал» и уступил со счетом 1:3.

    У хозяев отличился Эрик Бикфалви, в составе гостей голы забили Даниил Хлусевич, Владислав Пантелеев и Сергей Ткачев.

    «Арсенал» набрал 37 очков и поднялся на шестое место, «Урал» с 35 очками на девятой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Хлусевич, 13; 1:1 – Бикфалви, 38; 1:2 – Пантелеев, 74; 1:3 – Ткачев, 90+5.

    Предупреждения: Кулаков, 32; Золотов, 74; Погребняк, 88 – Хлусевич, 45+4; Хагуш, 54; К. Кангва, 56; Чаушич, 86; Ломовицкий, 89; Банда, 90+1; Ломовицкий, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3472

      Виталий Орехов 10 минут назад

      Жаль Луценко не забил.

      0
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      Рейтинг: +8962

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Ткачева в сборной бы откатать, но усатый Ерохина пропихнет

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