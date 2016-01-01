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    Мостовой, Нобоа, Кокорин сыграют с первых минут у «Сочи»; Маслов, Умяров, Соболев – в основе «Спартака»

    Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

    «Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:30 по Москве на сочинском «Фиште».

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +978

      NewLife 32 минуты назад

      П.и. д.ор на линии свистит явный оффсайд только, когда Сочи теряет мяч, а если бы не потеряли, то все в порядке.

      0
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      Рейтинг: +978

      NewLife 34 минуты назад

      Зобнина давно надо было уже отправить на заслуженный отдых. Умяров тоже слабоват. Полузащита - жалкое зрелище. Крал не должен играть опорника.

      0
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      Рейтинг: +4049

      Борат > NewLife 38 секунд назад

      Надеюсь тебя назначат следующим тренером пищевика ! Уж ты то им покажешь ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1623

      Кузьмич на трибуне 48 минут назад

      Вот и первый гол, вернее автогол. Сочи на своём поле полные хозяева.

      0
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      Рейтинг: +1173

      Иван Петров 1986 53 минуты назад

      Ну на игру спартака противно смотреть. Игроки вообще ничего не умеют делать. Им не тренер нужен, а крепкий мужик, типа Горлуковича или Ковтуна, в раздевалке, который бы учил их играть.

      0
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      Рейтинг: +743

      Серёга Краснодарский 54 минуты назад

      Неужели этих гыкающих. Дебилов нельзя забанить. Помойка а не сайт.

      0
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      Рейтинг: +6392

      Литейный4 1 час назад

      Вся страна за самобытный клуб Сочи против мазутного проекта Дави свиней, спасай футбол. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +911

      vsespartak01 > Литейный4 1 час назад

      сгинь чмошник!вся страна против таких ак ты!господи сгинь зенька и его недо!зенит -исчадие ада и то что в питере

      0
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      Рейтинг: +89

      Kurt Angel 2 часа назад

      красивой игры ждемс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Kurt Angel 2 часа назад

      Зря Гапонова не выпускают. С ним Спартак с игры не пропускал пока

      1
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      Рейтинг: +3795

      alarm 2 часа назад

      позор рылам!

      2
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      Рейтинг: +4049

      Борат 2 часа назад

      Ждём свино*б !
      Гыгы

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