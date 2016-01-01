Мостовой, Нобоа, Кокорин сыграют с первых минут у «Сочи»; Маслов, Умяров, Соболев – в основе «Спартака»

П.и. д.ор на линии свистит явный оффсайд только, когда Сочи теряет мяч, а если бы не потеряли, то все в порядке.
Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».
«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Соболев, Понсе.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:30 по Москве на сочинском «Фиште».