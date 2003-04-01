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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл», «Шеффилд Юнайтед» победил «Вулверхэмптон»

    «Манчестер Сити» всухую победил «Ньюкасл». В трех голах поучаствовал полузащитник Давид Сильва.

    В этом матче Сильва достиг отметки в 150 очков по системе «гол+пас» в АПЛ (провел 306 встреч).

    В 16 матчах АПЛ против «Ньюкасла» Сильва поучаствовал в 14 голах. Это больше, чем против любого другого соперника в лиге.

    Кевин Де Брюйне стал первым футболистом, сделавшим 18+ голевых передач за более чем один сезон АПЛ.

    «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом» довел до цели 93,7 процента передач (787 из 840). Это лучший показатель в истории всей АПЛ (статистика ведется с сезона-2003/04).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жезус, 10; 2:0 – Марез, 21; 3:0 – Фернандес, 58 (в свои ворота); 4:0 – Сильва, 65; 5:0 – Стерлинг, 90+1.

    Вест Хэм – Бернли – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Родригес, 38.

    Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Иган, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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