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    РПЛ. «Крылья Советов» забили четыре гола в Туле, но остались в зоне вылета. Это первая победа под руководством Талалаева

    «Крылья Советов» одержали первую победу под руководством Андрея Талалаева. В Туле обыгран «Арсенал».

    Самарцы сократили отставание от спасительной 14-й строчки до одного очка.

    Форвард туляков Евгений Луценко вышел на единоличное второе место в списке бомбардиров сезона РПЛ. Он забил в пятом туре подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Денисов, 8; 1:1 – Лысцов, 38; 1:2 – Попович, 58; 1:3 – Глушенков, 62; 1:4 – Радонич, 69; 2:4 – Луценко, 79.

    «Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко (Пантелеев, 87), Ткачeв (Чаушич, 46), Ломовицкий, Лесовой (Э. Кангва, 76), Хлусевич, Костадинов (К. Кангва, 75), Луценко.

    «Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Молчанов, 84), Зиньковский (Тюрин, 84), Попович (Антон, 90), Глушенков (Радонич, 64).

    Предупреждения: Лесовой, 41; Костадинов, 50; Чаушич, 56 – Чичерин, 11; Тимофеев, 19; Комбаров, 32; Лысцов, 41; Чернов, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5448

      GoLenaStop 38 секунд назад

      Останутся все, с учетом внесения поправок в Конституцию, пандемийного коллапса и расширением влияния Газпрома на братскую Китайскую экономику...
      Ростельмаш, а в нашем сборочном цехе газонокосилок всё в порядке? ОТК следит за заточкой лезвий?
      Удачи всем нашим командам! Играйте честно и красиво.
      С ув

      0
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    • ...
      Рейтинг: +741

      vsespartak01 15 минут назад

      крыльям удачи в оставшихся матчах!и остаться в премьер-лиге!

      1
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      Рейтинг: +2334

      житель СПб 19 минут назад

      Надо оставить все команды в Лиге и добавить еще 2 из ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +59

      Setién Enrique 20 минут назад

      У Крыльев тяжелейший график после перерыва. Самарцы просто обязаны теперь выйти из пике и остаться в РПЛ. Ничья с Ростовом, по-факту почти переиграли Локомотив, теперь это. Самарцы всегда были командой со своей игрой. Удачи им!

      2
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      Рейтинг: -7

      Kurt Angel 29 минут назад

      вот это плотность в таблице.
      Надеюсь Луц продолжит голевую серию в оставшихся матчах.
      Уже в этом сезоне может стать лучшим бомбардиром Арсенала в ПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2334

      житель СПб 33 минуты назад

      Интересная игра. Много хороших голов!

      2
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      Рейтинг: +430

      tushkanlz 33 минуты назад

      Спасибо командам за игру!

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