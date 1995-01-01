РПЛ. «Крылья Советов» забили четыре гола в Туле, но остались в зоне вылета. Это первая победа под руководством Талалаева

Останутся все, с учетом внесения поправок в Конституцию, пандемийного коллапса и расширением влияния Газпрома на братскую Китайскую экономику...
Ростельмаш, а в нашем сборочном цехе газонокосилок всё в порядке? ОТК следит за заточкой лезвий?
Удачи всем нашим командам! Играйте честно и красиво.
С ув
«Крылья Советов» одержали первую победу под руководством Андрея Талалаева. В Туле обыгран «Арсенал».
Самарцы сократили отставание от спасительной 14-й строчки до одного очка.
Форвард туляков Евгений Луценко вышел на единоличное второе место в списке бомбардиров сезона РПЛ. Он забил в пятом туре подряд.
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:1)
Голы: 1:0 – Денисов, 8; 1:1 – Лысцов, 38; 1:2 – Попович, 58; 1:3 – Глушенков, 62; 1:4 – Радонич, 69; 2:4 – Луценко, 79.
«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко (Пантелеев, 87), Ткачeв (Чаушич, 46), Ломовицкий, Лесовой (Э. Кангва, 76), Хлусевич, Костадинов (К. Кангва, 75), Луценко.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Молчанов, 84), Зиньковский (Тюрин, 84), Попович (Антон, 90), Глушенков (Радонич, 64).
Предупреждения: Лесовой, 41; Костадинов, 50; Чаушич, 56 – Чичерин, 11; Тимофеев, 19; Комбаров, 32; Лысцов, 41; Чернов, 83.