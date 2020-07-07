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  • РПЛ. «Крылья Советов» забили четыре гола в Туле, но остались в зоне вылета. Это первая победа под руководством Талалаева

РПЛ. «Крылья Советов» забили четыре гола в Туле, но остались в зоне вылета. Это первая победа под руководством Талалаева

7 июля 2020, 22:25
19

«Крылья Советов» одержали первую победу под руководством Андрея Талалаева. В Туле обыгран «Арсенал».

Самарцы сократили отставание от спасительной 14-й строчки до одного очка.

Форвард туляков Евгений Луценко вышел на единоличное второе место в списке бомбардиров сезона РПЛ. Он забил в пятом туре подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Денисов, 8; 1:1 – Лысцов, 38; 1:2 – Попович, 58; 1:3 – Глушенков, 62; 1:4 – Радонич, 69; 2:4 – Луценко, 79.

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко (Пантелеев, 87), Ткачeв (Чаушич, 46), Ломовицкий, Лесовой (Э. Кангва, 76), Хлусевич, Костадинов (К. Кангва, 75), Луценко.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов (Молчанов, 84), Зиньковский (Тюрин, 84), Попович (Антон, 90), Глушенков (Радонич, 64).

Предупреждения: Лесовой, 41; Костадинов, 50; Чаушич, 56 – Чичерин, 11; Тимофеев, 19; Комбаров, 32; Лысцов, 41; Чернов, 83.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Крылья Советов
Комментарии (19)
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tushkanlz
1594150183
Спасибо командам за игру!
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житель СПб
1594150186
Интересная игра. Много хороших голов!
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Kurt Angel
1594150432
вот это плотность в таблице. Надеюсь Луц продолжит голевую серию в оставшихся матчах. Уже в этом сезоне может стать лучшим бомбардиром Арсенала в ПЛ.
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Setién Enrique
1594151002
У Крыльев тяжелейший график после перерыва. Самарцы просто обязаны теперь выйти из пике и остаться в РПЛ. Ничья с Ростовом, по-факту почти переиграли Локомотив, теперь это. Самарцы всегда были командой со своей игрой. Удачи им!
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житель СПб
1594151062
Надо оставить все команды в Лиге и добавить еще 2 из ФНЛ.
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vsespartak01
1594151271
крыльям удачи в оставшихся матчах!и остаться в премьер-лиге!
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semm
1594181050
Вполне достойная игра получилась у обеих команд - прямо краснодарский футбол показала Самара - да ещё в такую жару - играли все 90 мин!
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Sviro
1594185054
Вот что значит убрать никакого тренера !! Ничьи с Локо в Москве и с Ростовом в данных обстоятельствах можно считать почти равносильными победам!! У Крыс появились шансы выкарабкаться!!! Удачи и с Победой, надеюсь, не последней в сезоне!!
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Fan Loko mik
1594188889
Талалаев хороший тренер. Не понимаю почему раньше его не приглашали в команды РПЛ. Удачи в дальнейшей работе и остаться в РПЛ.
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zigbert
1594203814
Крылья показали красивый, результативный футбол. Если так же проведут оставшиеся матчи, останутся в РПЛ. Главное игра у команды есть.
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