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    АПЛ. «Челси» победил в дерби «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место, «Уотфорд» обыграл «Норвич»

    Лондонское дерби завершилось победой гостей. Три очка позволили «Челси» подняться на третье место в таблице.

    «Челси» провел третий матч в новой форме, на которой есть принт в виде цифры «3». В каждой из этих игр одна команда забивала ровно три гола.

    В другой встрече «Уотфорд» справился с «Норвичем», хотя по ходу матча уступал. Команда Найджела Пирсона на четыре очка отдалилась от зоны вылета.

    Второй гол после возобновления АПЛ забил игрок «Уотфорда» Крейг Доусон. До карантинной паузы он за команду не отличался.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Кристал Пэлас – Челси – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Жиру, 6; 0:2 – Пулишич, 27; 1:2 – Заха, 34; 1:3 – Абрахам, 71; 2:3 – Бентеке, 72.

    Уотфорд – Норвич – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Буэндия, 4; 1:1 – Доусон, 10; 2:1 – Уэлбек, 55.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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