Санчо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед», пишет Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо (более 760 тысяч подписчиков в твиттере). Известно, что немцы хотят получить за футболиста не менее 100 миллионов евро.
В то же время никаких договоренностей между «Юнайтед» и «Боруссией» на текущий момент нет.
- На рынке Санчо оценивается в 117 миллионов евро.
- «Боруссия» финишировала в Бундеслиге второй.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ пятым.
Источник: твиттер Transfer News Live