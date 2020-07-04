Санчо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед», пишет Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо (более 760 тысяч подписчиков в твиттере). Известно, что немцы хотят получить за футболиста не менее 100 миллионов евро.

В то же время никаких договоренностей между «Юнайтед» и «Боруссией» на текущий момент нет.