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    Санчо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо по-прежнему рассчитывает перейти в «Манчестер Юнайтед», пишет Transfer News Live со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо (более 760 тысяч подписчиков в твиттере). Известно, что немцы хотят получить за футболиста не менее 100 миллионов евро.

    В то же время никаких договоренностей между «Юнайтед» и «Боруссией» на текущий момент нет.

    • На рынке Санчо оценивается в 117 миллионов евро.
    • «Боруссия» финишировала в Бундеслиге второй.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ пятым.

    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +538

      elessar arnor 12 минут назад

      черненькое трио намечается

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