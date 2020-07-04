Урунов – лучший игрок «Уфы» в июне по версии болельщиков

«Уфа» назвала лучшего игрока команды по итогам июня по версии собственных болельщиков.

Победителем голосования стал полузащитник Остон Урунов. Его поддержали 31,6 процента опрошенных.

В топ-3 также вошли вратарь Александр Беленов (22%) и хавбек Даниил Фомин (12,4%).

Урунов в течение июня провел два матча – против «Тамбова» (2:1) и «Спартака» (0:0). Результативными действиями не отличался.

Игрок «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?»