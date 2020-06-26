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  • Игрок «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?»

Игрок «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?»

26 июня 2020, 15:48
18

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов рассказал, о чем мечтает.

«Моя мечта? Попасть на чемпионат мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Еще хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?

Все реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне. Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить «Спартаку», – сказал Урунов.

  • Хавбек перешел в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч евро.
  • Контракт игрока с башкирским клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • В активе Урунова четыре сыгранных матча.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Урунов Остон
Комментарии (18)
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Axe111
1593176838
Странно что такие фантазии посещают не российского футболёра
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Урия Гип 2
1593179539
Чтобы играть за МЮ, надо такой команде как Спартак забивать по 3-4 мяча за игру.
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Boeung777
1593179974
Второй Сапогов объявился
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kvm
1593181020
сначала надо отару научиться пасти...
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Hektor 84
1593181299
Узбек по ходу обкурился чего то))))
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фанат джигурды
1593181589
Чтобы попасть в Ювентус, нужно записать свою игру, создать нарезку лучших моментов и отправить в Турин. Проверено.
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Brabus71
1593182383
Пахать надо, капец...
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Алехсбургер.
1593182509
БУрунов это "полупокер",или полузащитник.?=)
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кто там
1593192817
из УФЫ дорога в ЦСКА. а так молодец, похвальное стремление. это не: хочу играть в зените/спартаке/локомотиве, остаться ноунеймом, не развиться как спортсмен, но с кругленьким счётом в банке. Терзай. В 19 лет стоить почти лям для Узбекистанца(в том смысле что не футбольные ребята(по крайней мере я не знаю никого знаменитых от них))) да ещё в нашей задрипанной лиге - много значит. Молодец и удачи.
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Кузьмич на трибуне
1593193911
Мечты иногда сбываются. Не обязательно из Уфы, вполне возможно попасть с сборной Узбекистана на ЧМ в Катар. Возможно возьмут на карандаш но в Уфе вряд ли чего то получится добиться , переходи либо в Локо ,либо в Краснодар. Там быстрее опыта наберёшься, а вот уже после этого можно и замахнуться на Европу. Однако пахать нужно так как пашет КриРо7 или Месси. А если поймёшь вкус ночной жизни в барах, то на карьере можешь ставить сразу крест.
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