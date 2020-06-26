Игрок «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов рассказал, о чем мечтает.
«Моя мечта? Попасть на чемпионат мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Еще хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?
Все реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне. Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить «Спартаку», – сказал Урунов.
- Хавбек перешел в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч евро.
- Контракт игрока с башкирским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- В активе Урунова четыре сыгранных матча.
Источник: «Матч ТВ»