Игрок «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов рассказал, о чем мечтает.

«Моя мечта? Попасть на чемпионат мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Еще хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?

Все реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне. Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить «Спартаку», – сказал Урунов.