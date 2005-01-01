Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Игрок «Уфы» Урунов: «Хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?»

    Полузащитник «Уфы» Остон Урунов рассказал, о чем мечтает.

    «Моя мечта? Попасть на чемпионат мира со сборной Узбекистана. Весь узбекский народ этого хочет. Дай Бог, сможем отобраться на ЧМ в Катар. Еще хочу перейти в «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Реал». Это возможно, почему нет?

    Все реально. Почему я не могу там сыграть? Верю в это искренне. Но сейчас мой план показать себя в Уфе. Если совсем о ближайших целях, то хочу в субботу забить «Спартаку», – сказал Урунов.

    • Хавбек перешел в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч евро.
    • Контракт игрока с башкирским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • В активе Урунова четыре сыгранных матча.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1536

      Boeung777 3 минуты назад

      Второй Сапогов объявился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3137

      alarm 6 минут назад

      в спартаке окажешься в итоге с такой планкой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Урия Гип 2 10 минут назад

      Чтобы играть за МЮ, надо такой команде как Спартак забивать по 3-4 мяча за игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2245

      Axe111 55 минут назад

      Странно что такие фантазии посещают не российского футболёра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2304

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, пока они строят планы, в топ клубах играют люди, которые пашут.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77376
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru