Семин отказался комментировать переговоры с тульским «Арсеналом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию, согласно которой он обсуждает возможное сотрудничество с руководством тульского «Арсенала».

«Общался ли я с Аджоевым? Даже комментировать не хочу. В «Арсенале» есть хороший тренер с контрактом», – сказал Семин.

Спустя полтора часа после публикации комментария 73-летнего специалиста «Арсенал» уволил Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.