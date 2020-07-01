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    Семин отказался комментировать переговоры с тульским «Арсеналом»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на информацию, согласно которой он обсуждает возможное сотрудничество с руководством тульского «Арсенала».

    «Общался ли я с Аджоевым? Даже комментировать не хочу. В «Арсенале» есть хороший тренер с контрактом», – сказал Семин.

    Спустя полтора часа после публикации комментария 73-летнего специалиста «Арсенал» уволил Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

    • Семин остается без работы с 1 июня после истечения контракта с «Локомотивом».
    • «Арсенал» потерпел пять поражений подряд и опустился на десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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