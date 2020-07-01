«Арсенал» уволил Черевченко после пяти поражений подряд

Главная интрига тура: КТО теперь возглавит Арсенал? А динамовскому дуэту Подпалый - Ковардаев удачи.
Главный тренер Игорь Черевченко уволен из «Арсенала». Его контракт истекал на финише сезона.
«Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе ПФК «Арсенал» новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев», – сообщили в Туле.
- Туляки потерпели в РПЛ пять поражений подряд.
- «Арсенал» в таблице идет девятым.
- Вскоре команду может возглавить Юрий Семин.