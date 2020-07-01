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    «Арсенал» уволил Черевченко после пяти поражений подряд

    Главный тренер Игорь Черевченко уволен из «Арсенала». Его контракт истекал на финише сезона.

    «Готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе ПФК «Арсенал» новомосковском «Химике-Арсенале» Сергей Подпалый и наставник молодежки красно-желтых Николай Ковардаев», – сообщили в Туле.

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    01.07.2020 22:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17355

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Главная интрига тура: КТО теперь возглавит Арсенал? А динамовскому дуэту Подпалый - Ковардаев удачи.

      0
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      Рейтинг: +2386

      KPCCSPB 1 час назад

      А жаль, могли бы дать шанс, всё равно выше головы не прыгнут уже...

      0
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      Рейтинг: +663

      O-Z 1 час назад

      Я думаю Игорь Генадьевич максимум выжимал из команды, можно было дать до работать до конца сезона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2570

      пряник929 2 часа назад

      Слили тренера, на два последних матча выходили миксовые составы с Лодыгиным....только на проигригрыш....может теперь заиграют???

      1
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      Рейтинг: +1037

      латунный сепаратист 2 часа назад

      сдали игорька

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      TERMIK2142 2 часа назад

      Вот и Палычу местечко осободилось)))

      4
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      Рейтинг: +2268

      absent32 2 часа назад

      жаль что такое происходит. а до Черевченко были ли другие у Арсенала достижения??? проиграл 5 раз и погнали!!!

      1
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      Рейтинг: +7298

      ilichkadr > absent32 2 часа назад

      Конечно были. При Кононове сезон 2018/19 - 6 место.

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      Рейтинг: +88

      Kurt Angel > ilichkadr 2 часа назад

      А вот и нет. Кононов ушел в Спартак тогда. Черевченко вывел Арсенал на 6 место по итогу

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      Рейтинг: +88

      Kurt Angel > absent32 2 часа назад

      Разве 5 поражений подряд - нормально?)

      0
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      Рейтинг: +6086

      paracetamol 2 часа назад

      Игроки сплавили...?

      2
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      Рейтинг: +88

      Kurt Angel > paracetamol 1 час назад

      Да не. Играет то Арсенал неплохо. Комбинации хорошие демонстрируют.
      Меня, лично, тема с вратарями напрягает. При хорошо играющем Левашове выходят невменяемый грек и Шамов.

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